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Dünya

Almanya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Almanya'daki camilerde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.

AA26 Eylül 2023 Salı 23:12 - Güncelleme:
Almanya'da Mevlit Kandili idrak edildi
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Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde kandil münasebetiyle Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Programda din görevlileri Adem Kemaneci, Mustafa Kader, Gökhan Uygun ve Salim Dereyurt, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okudu.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey vaazında Hazreti Muhammed'in hayatının örnek alınması gerektiğini belirterek onu tanıyabilmek için en önemli kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi.

Kuzey, "Kur'an-ı Kerim'e göre, Peygamber Efendimizi sevmek Allah'a itaatin ölçüsüdür ve o, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya iman edenler ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnektir. Hayatı nasıl yaşayacağımızı, Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacağımızı ve sevgiyi peygamberimizden öğreneceğiz. Yüce Peygamberimizin kendimize örnek olarak almamız gereken en güzel hasletlerinden birisi de onun ailesiyle olan münasebetleridir. İslam'da aile hayatında sevginin, adaletin, anlayışın ve hoşgörünün yeri çok büyüktür." ifadelerini kullandı.

Mevlid-i Nebi programı, yapılan duanın ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

DİTİB Genel Merkezinin bulunduğu Köln'ün yanı sıra Almanya'nın diğer şehirlerindeki DİTİB camilerinde de Mevlit Kandili düzenlenen programlarla idrak edildi.

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