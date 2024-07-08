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Dünya

Almanya'da mülteci yurdunda yangın çıktı: Kundakçı öldü, 20 kişi yaralandı

Hamburg yakınlarındaki Bucholz beldesindeki mültecilerin kaldığı bir yurtta çıkan yangında 1 kişi öldü.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 17:39 - Güncelleme:
Almanya'da mülteci yurdunda yangın çıktı: Kundakçı öldü, 20 kişi yaralandı
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Yerel basının polis ve itfaiyeye dayandırdığı haberlerde, Bremer Caddesi'ndeki mülteci yurdunda çıkan yangında ölen kişinin kundakçı olduğundan şüphelenilirken, 44 yaşındaki bir polis memurunun da vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan yanıklar sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

BAZI YARALILARA OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiyenin yangını söndürmesinin ardından, yangında yaralanan ve aralarında polis memurlarının da bulunduğu yaralılardan bazılarına olay yerinde müdahale edildi. Yaralı 8 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Ağır yaralanan polis memurunun ise Hamburg'daki özel bir kliniğe sevk edildiği aktarıldı.

ÖLEN KİŞİ KUNDAKÇI

Yangında yaşamını yitiren ve kundakçı olduğundan şüphelenilen kişinin yanıcı bir madde döktüğü, ilk başta patlama yaşandığı belirtilirken, olayın detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.

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