Almanya'da mülteci yurdunda yangın çıktı: Kundakçı öldü, 20 kişi yaralandı

Yerel basının polis ve itfaiyeye dayandırdığı haberlerde, Bremer Caddesi'ndeki mülteci yurdunda çıkan yangında ölen kişinin kundakçı olduğundan şüphelenilirken, 44 yaşındaki bir polis memurunun da vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan yanıklar sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

İtfaiyenin yangını söndürmesinin ardından, yangında yaralanan ve aralarında polis memurlarının da bulunduğu yaralılardan bazılarına olay yerinde müdahale edildi. Yaralı 8 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Ağır yaralanan polis memurunun ise Hamburg'daki özel bir kliniğe sevk edildiği aktarıldı.

Yangında yaşamını yitiren ve kundakçı olduğundan şüphelenilen kişinin yanıcı bir madde döktüğü, ilk başta patlama yaşandığı belirtilirken, olayın detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.

