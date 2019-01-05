'Almanya'da Neo-Naziler sokaklarda devriye geziyor'

Almanya’da Bavyera eyaletinin Amberg kentinde geçen hafta sonu alkol alan dört sığınmacının sokaktan geçenleri darp ederek 12 kişiyi yaralaması sonrası tartışmalar sürüyor. Amberg'de "sokakta asayişi sağlamak ve vatandaşları korumak" üzere oluşturulan Neo-Nazi grupların devriye gezdiği haberleri aşırı sağın yükselişi ile ilgili endişeleri körüklerken diğer yanda suç işleyen sığınmacıların sınırdışı edilmelerinin kolaylaştırılması tartışmaları yeniden alevlendi.

Almanya’da Bavyera eyaletinin Amberg kentinde geçen hafta sonu alkol alan dört sığınmacının sokaktan geçenleri darp ederek 12 kişiyi yaralaması sonrası tartışmalar sürüyor. Amberg'de "sokakta asayişi sağlamak ve vatandaşları korumak" üzere oluşturulan Neo-Nazi grupların devriye gezdiği haberleri aşırı sağın yükselişi ile ilgili endişeleri körüklerken diğer yanda suç işleyen sığınmacıların sınırdışı edilmelerinin kolaylaştırılması tartışmaları yeniden alevlendi.

Aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) Nürnberg yapılanmasının Amberg’deki saldırıdan sonra Facebook sayfasında, üzerlerinde "Koruma alanları sağlıyoruz” yazılı kırmızı yelekler giyen dört kişiyi Amberg sokaklarında dolaşıyorken gösteren fotoğraflar yayınlaması üzerine açıklama yapan Amberg Belediyesi Sözcüsü Thomas Graml, Amberg'de böyle bir oluşumun varlığıyla ilgili bir bilgilerinin bulunmadığını belirtti. Graml, NPD Nürnberg üyesi vatandaşların kenti devriye gezmesi olayını Facebook üzerinden öğrendiklerini ancak Amberg'de halihazırda bilinen asayişi koruma amaçlı bir grubun olmadığını söyledi.

Polis de yaptığı açıklamada Amberg’de devriye gezen vatandaşların varlığı ile ilgili “ne bir görgü tanığı ifadesi ne de kaygılı vatandaşlardan gelen bir telefon” olduğunu belirtti. Konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıklayan polis sözcüsü, halkta güvensizlik duygusuna yol açacak hukuksuz alanlar oluşmasına ve benzeri eylemlere kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Konuyla ilgili Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan da bir açıklama geldi. Rheinische Post gazetesine konuşan teşkilat sözcüsü, bu tarz grupların geçmişte de ara sıra ortaya çıktığını, ancak bu oluşumların arkasında kalıcı yapıların bulunmadığını belirtti.