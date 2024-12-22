İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2024 Pazar / 21 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2068
  • EURO
    36,7672
  • ALTIN
    2968.4
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da Noel pazarı dehşetinde yeni gelişme: Saldırgan hakkında karar
Dünya

Almanya'da Noel pazarı dehşetinde yeni gelişme: Saldırgan hakkında karar

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Olayda, 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in tutuklandığı bildirildi.

AA22 Aralık 2024 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Almanya'da Noel pazarı dehşetinde yeni gelişme: Saldırgan hakkında karar
ABONE OL

Magdeburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Magdeburg Bölge Mahkemesinin zanlı hakkında beş cinayet, cinayete teşebbüs ve tehlikeli yaralama suçundan tutuklama kararı verdiği ifade edildi.

Alman medyasındaki haberlerde, Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun 30 Aralık'ta saldırıyla ilgili özel bir toplantı yapacağı iddia edildi.

Magdeburg Polisi Direktörü Tom-Oliver Langhans dün düzenlenen basın toplantısında zanlının motivasyonunun araştırıldığını belirterek, "Mevcut duruma göre eylemin, Suudi Arabistanlı mültecilere Almanya'da yapılan muameleden duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmış olabileceği görünüyor ancak daha derinde yatan şey soruşturmanın konusudur." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen'in 20 Aralık'ta Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlediği saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

  • Magdeburg
  • noel pazarı
  • Talib al Abdulmohsen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.