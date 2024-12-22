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Dünya

Almanya'da Noel pazarı saldırganı hakkında geçen yıl ihbar yapıldığı ortaya çıktı

Almanya'da Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırının şüphelisi hakkında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) geçen yıl ihbarda bulunulduğu bildirildi.

AA22 Aralık 2024 Pazar 14:49 - Güncelleme:
Almanya'da Noel pazarı saldırganı hakkında geçen yıl ihbar yapıldığı ortaya çıktı
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BAMF'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Geçen yılın yaz mevsiminin sonlarında dairemiz, sosyal medya kanalları aracılığıyla Magdeburg'daki saldırının sorumlusu olduğundan şüphelenilen kişi hakkında bir ihbar aldı. Pek çok ipucu gibi bu da ciddiye alındı." ifadelerine yer verildi.

BAMF'nin doğrudan bir soruşturma makamı olmadığı belirtilen açıklamada, bilgi veren kişinin doğrudan sorumlu makamlara yönlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bunun dışında bireysel durumlar hakkında yorum yapılamayacağının anlayışla karşılanması istendi.

10 yıldır Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanlığı yapan Holger Münch ise ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, BKA'nın Kasım 2023'te Suudi Arabistan vatandaşı bir erkek hakkında ihbar aldığını doğruladı.

Münch, ihbar sonrası bir soruşturma başlatıldığına dikkati çekerek, "Bunun üzerine Saksonya-Anhalt polisi de gerekli soruşturma tedbirlerini aldı. (Hakkında ihbarda bulunulan Suudi Arabistanlı kişinin) Ayrıca kamu görevlileriyle çeşitli temasları, onlara hakaretleri ve bazen de tehditleri vardı. Ancak şiddet suçlarıyla tanınmıyordu." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen'in Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlediği saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

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