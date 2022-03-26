Almanya'da o işaret yasaklandı

24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılara başlayan Rus güçlerinin kullandığı Z işareti, uzun süre tartışmalara ve farklı yorumlara neden oldu.

Öte yandan Almanya'daki bazı yerel yönetimler, Z işaretinin Nazi ve komünist sembollerle benzer bir anlama getirmek için kolları sıvadı.

Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta kullanılan Z işaretini onayladığını açıkça ifade eden herkes, Aşağı Saksonya'da cezai kovuşturmayı göze almalıdır." dedi.

Açıklamada, sembolün Aşağı Saksonya'daki mitinglerde kullanılmasının, kamu düzeninin ihlali olarak görülebileceği ve kullananların ceza hukuku kapsamında yargılanabileceği belirtildi.

Bavyera eyaleti makamları da, benzer bir açıklamayla, Z işaretine karşı uyardı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Georg Eisenreich, "Uluslararası hukuku ihlal eden suçlara teslim olmak kabul edilemez. Fikir özgürlüğü anayasamızın temel avantajlarından biridir, Almanya'daki herkes fikrini ifade edebilir. Ancak, düşünce özgürlüğü ceza hukukunun başladığı yerde biter." dedi.

Eisenreich, Bavyera'da halka açık yerlerde Z işaretini kullanan herkesin yargılanabileceğini vurguladı.

Z ve V harfleri, Kremlin'in Ukrayna'daki savaşına katılan askerlerin askeri teçhizatı ve üniformalarında yer aldı. Savaş bölgesi haricinde, Rusya ve bazı ülkelerde, Z işareti Moskova'nın eylemlerine desteğin bir sembolü olarak kullanılıyor. Özellikle evlerde, arabalarda, giysilerde Z işaretinin sık sık görüldüğü ifade ediliyor.

Birçok Avrupa ülkesinde Z işaretini Nazi ve komünist sembollerle benzer bir işaret olarak görülmesi için çalışmalar sürüyor.