İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2022 Cumartesi / 23 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
Dünya

Almanya'da o işaret yasaklandı

Almanya'nın Aşağı Saksonya ve Bavyera eyaletleri halka açık yerlerde, Rus güçlerinin Ukrayna'da kullandığı Z işaretinin kullanılmasına yönelik yasal yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Star Gazetesi26 Mart 2022 Cumartesi 10:12 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:12
ABONE OL

24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılara başlayan Rus güçlerinin kullandığı Z işareti, uzun süre tartışmalara ve farklı yorumlara neden oldu.

Öte yandan Almanya'daki bazı yerel yönetimler, Z işaretinin Nazi ve komünist sembollerle benzer bir anlama getirmek için kolları sıvadı.

Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta kullanılan Z işaretini onayladığını açıkça ifade eden herkes, Aşağı Saksonya'da cezai kovuşturmayı göze almalıdır." dedi.

Açıklamada, sembolün Aşağı Saksonya'daki mitinglerde kullanılmasının, kamu düzeninin ihlali olarak görülebileceği ve kullananların ceza hukuku kapsamında yargılanabileceği belirtildi.

Bavyera eyaleti makamları da, benzer bir açıklamayla, Z işaretine karşı uyardı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Georg Eisenreich, "Uluslararası hukuku ihlal eden suçlara teslim olmak kabul edilemez. Fikir özgürlüğü anayasamızın temel avantajlarından biridir, Almanya'daki herkes fikrini ifade edebilir. Ancak, düşünce özgürlüğü ceza hukukunun başladığı yerde biter." dedi.

Eisenreich, Bavyera'da halka açık yerlerde Z işaretini kullanan herkesin yargılanabileceğini vurguladı.

Z ve V harfleri, Kremlin'in Ukrayna'daki savaşına katılan askerlerin askeri teçhizatı ve üniformalarında yer aldı. Savaş bölgesi haricinde, Rusya ve bazı ülkelerde, Z işareti Moskova'nın eylemlerine desteğin bir sembolü olarak kullanılıyor. Özellikle evlerde, arabalarda, giysilerde Z işaretinin sık sık görüldüğü ifade ediliyor.

Birçok Avrupa ülkesinde Z işaretini Nazi ve komünist sembollerle benzer bir işaret olarak görülmesi için çalışmalar sürüyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.