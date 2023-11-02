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Dünya

Almanya'da ömür boyu hapse çarptırılan kişi firar etti

Almanya'da cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkumun kaçtığı bildirildi.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 17:04 - Güncelleme:
Almanya'da ömür boyu hapse çarptırılan kişi firar etti
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Pforzheim Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karlsruhe Eyalet Mahkemesince 2012'de cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 43 yaşındaki Aleksandr Perepelenko'nun, iki gardiyanın gözetiminde olmasına rağmen Fransa sınırındaki Rheinland-Pfalz eyaletinin Sondernheim beldesinde ormanlık alanda kaçtığı belirtildi.

Açıklamada, Perepelenko'nun ayak kelepçesinin daha sonra Germersheim kentinde bulunduğu aktarıldı.

İki gardiyanın mahkumu planlı şekilde gezdirmeye çıkardığı ifade edilen açıklamada, 1,85 metre boyundaki mahkumun helikopter ve polis köpekleriyle bölgede arandığı belirtildi.

Pforzheim polisinin, halktan yardım istemesine rağmen mahkumu halen bulamadığı kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Bruchsal Cezaevinde kalan Perepelenko, postacı Georg K'yi öldürmekten 7 Mayıs 2012'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

  • cinayet kaçma
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