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Almanya'da on binlerce kamyon şoförüne ihtiyaç var

Almanya´da on binlerce kamyon şoförüne ihtiyaç olduğu açıklandı. Ülke nakliyat sektörü, kamyon şoförü açığını kapatmak için gözlerini kadınlara çevirdi.

  • DHA
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Almanya taşımacılık sektörü liderlerinin, kadınların da kamyon şoförlüğüne ilgi duyup yönelmelerini sağlamak için, daha büyük kamyon kabinleri ve içerisinde günlük ihtiyaçlara yönelik altyapı ile esnek çalışma saatleri uygulaması getirmek istediği belirtildi.
 
Welt gazetesinde yer alan habere göre, ülkedeki kamyon şoförlerinin sadece yüzde 1,7´sini kadınlar oluşturuyor.
 
Almanya Federal Nakliye ve Lojistik Birliği´nin tahminlerine göre ülkede, 45 bin ila 60 bin arasında kamyon şoförü açığı bulunuyor.
 
Kamyon şoförlüğünün, genç kuşaklar nezdinde meslek olarak cazibesini her geçen gün yitirdiği belirtilen haberde, ülkenin nakliyecilik sektöründe çöküşüne ramak kaldığı vurgulandı.
 
Kamyon şoförü eksikliğinin sebep olduğu tedarik randevularında çok ciddi sıkıntıların yakında hissedileceği kaydedilen haberde, düşük maaş ve kötü çalışma koşullarının mesleğin gözden düşmesine neden olduğu belirtiliyor.
 
Münih´te, 4 ila 7 Haziran arasında gerçekleşecek Nakliyatçılık ve Lojistik Fuarı´nın ana teması; `Kamyon Şoförü ve Kalifiye Eleman´ olarak hazırlandığı belirtildi.

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