Köln'ün Klettenberg semtinde bir oyun alanında inşaat işçileri, 2´nci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba buldular. Geisberg Caddesi´nde yer alan bir evin karşısındaki oyun alanında bulunan İngiliz menşeli bomba, bugün etkisiz hale getirilecek.

Semtte 500 metrekarelik alan riskli bölge olarak belirlenirken, çevredeki yollar polis tarafından trafiğe kapatılarak kordon altına alındı. Mahallede oturan yaklaşık 2 bin 800 kişi tahliye edildi.

Almanya´da yıl içerisinde muhtelif park ve yerleşim alanlarında 2´nci Dünya Savaşı´ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulundu. Bulunan bombalar bomba uzmanı özel ekipler tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getiriliyor.