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Dünya

Almanya'da PKK üyesi zanlı tutuklandı

Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle yakalanan Mehmet K'nin tutuklandığı bildirildi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 17:54 - Güncelleme:
Almanya'da PKK üyesi zanlı tutuklandı
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Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım'da hakkında tutuklama emri çıkarılan Türk vatandaşı Mehmet K'nin dün başkent Berlin'de yakalandığı, Oberhausen ve Berlin'deki evlerinin arandığı ifade edildi.

Açıklamada, zanlının terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlandığı belirtildi.

Mehmet K'nin 2014'ten beri PKK kadrosunda sözde bölge sorumlusu olarak görev yaptığı kaydedildi.

SÖZDE 'KUZEY BÖLGESİ'NİN' SORUMLUSUYDU

Zanlının Ekim 2014 ile Haziran 2015 arasında Stuttgart, 2015'in sonuna kadar Köln ve 2024'te de Berlin, Hamburg ve Aşağı Saksonya'yı kapsayan sözde "Kuzey Bölgesi'nin" sorumlusu olduğu ifade edildi.

Şüpheli Mehmet K'nin örgütte organizasyon, personel ve propaganda faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı, örgüt üyelerine talimat vererek uygulanmasını kontrol ettiği, propaganda faaliyetlerine ve toplantılara katıldığı bildirildi.

Zanlının PKK için sözde bağış adı altında para toplanmasını organize ettiği, terör örgütünün sözde Avrupa sorumlularına rapor vermek ve talimatlarını yerine getirmekle yükümlü olduğu kaydedildi.

Mehmet K'nin bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

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