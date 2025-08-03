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Dünya

Almanya'da polis Filistin'e destek eylemine sert müdahalede bulundu

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Filistin'e destek eylemine sert müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 08:11 - Güncelleme:
Almanya'da polis Filistin'e destek eylemine sert müdahalede bulundu
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İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etmek ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için yüzlerce Filistin destekçisi Berlin'in en işlek bölgelerinden olan Breitscheid Meydanı yakınlarında Kurfürstendamm Caddesi üzerinde toplandı.

İsrail aleyhine sloganlar atan göstericiler, yanlarında getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti.

Eylem bir süre devam ettikten sonra polis gösteriyi sonlandırdığını açıklayarak göstericilerin bölgeden ayrılmaları yönünde anons yaptı.

Bunun üzerine göstericiler sloganlar atmaya devam etti ve birçoğu eylemi oturarak sürdürdü.

Polis daha sonra göstericilere sert müdahalede bulunarak gösteriyi dağıttı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Berlin'in Wittenberg Meydanı'nda da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Burada da göstericiler Gazze'deki açlık krizine dikkati çekmek için yanlarına getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurdu.

Üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Gıdaları Gazze'ye bırakın, hemen şimdi" ve "Gazze'de açlığı sonlandırın, ekmeği içeri alın" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail" ve "Gazze'ye özgürlük" sloganları atıldı.

Bu eylemde de en az 4 gösterici gözaltına alındı.

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