Almanya’da polis şiddeti sonucu bir Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Nürnberg kentinde polis şiddetine maruz kalan 43 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Dursun hayatını kaybetti. Olayın görgü tanıkları Dursun’un bazı psikolojik rahatsızlıkları olduğunu, pazartesi akşamı evinden gürültü sesleri geldiğini belirtti. Bunun üzerine Dursun’un komşularının polise haber verdiğini ifade eden tanıklar, ihbardan sonra 6 kişiden oluşan polis ekibinin Dursun’un evine geldiğini aktardı. Polisin önce Dursun’u ikna etmeye çalıştığı belirten tanıklar bunun gerçekleştirilememesi üzerine eyalette elektro şok uygulamasının tartışılmasına rağmen polislerin adama elektro şok uyguladığını kaydetti.

Dursun’un şok etkisi ile kendisinden geçmesi ve hareketsiz kalması üzerine olay yerine ambulans çağırıldı. Sağlık ekipleri Dursun’a önce olay yerinde daha sonra ise hastanede müdahale etti. Öte yandan tüm çabalara rağmen Dursun hayatını kaybetti.

Polisin yabancı kökenli vatandaşlara olan tavrının farklı olduğunu belirten Türkler yaşananlara tepki gösterdi. Dursun’un bölgede sevilen bir ailenin ferdi olduğunu, yardımseverliği ile bilindiğini belirten komşuları, ölümüne sebebiyet verenlerin en kısa zamanda tespit edilerek cezalandırılmalarını istedi. Polis ise Dursun’un ölüm sebebinin Nürnberg savcılığın yapacağı araştırmanın sonucunda belli olacağını kaydetti.