Almanya'da polise olağanüstü yeni yetkiler verildi Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) onaylanan polis yasasına göre, polis yargı kararı olmadan şüpheli gördüğü kişileri 28 güne kadar gözaltında tutabilecek.