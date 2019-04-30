24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9665
  • 6,6958
  • 246.16
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'da ramazan çadırlarına gamalı haç çizildi

Almanya'nın Dortmund kentinde kurulan 'Festi Ramazan' çadırlarına gamalı haç çizildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya'nın Dortmund kentinde ramazan ayı süresince gerçekleştirilecek "Festi Ramazan" etkinliği için kurulan çadırlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Nazilerin sembolü olan gamalı haç işareti çizildi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek festivalin organizatörü Ergün Özkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gece üst üste saldırıya uğradıklarını söyledi. Özkara ilk gece su tanklarının patlatıldığını, çadırların dışkı sürülerek kirletildiğini ifade etti.

Özkara, "Festi Ramazan çadırlarımızı kurmaya başladıktan iki gün sonra gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce su tanklarımız patlatıldı. Stantların içine dışkı sürmüşler, temizledik. Ertesi gün alana geldiğimizde çadırlara Nazi sembolleri çizdiklerini gördük. Ayrıca stantların içine girip çevreye çektiğimiz sac telleri yıkmışlar. 5-6 tane çadırın üzerine gamalı haç çizmişler." dedi.

Ergün Özkara, haber verdikleri polisin olay yerinde inceleme yaptığını, daha sonra Dortmund Belediyesiyle birlikte gerekli tedbirleri alarak konuyla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

Bu saldırının festivallerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını belirten Özkara, "Türk Alman toplumunun birlik ve beraberliğine gölge düşürmek isteyen aşırı zihniyetli insanların yaptığı bir olay diye tahmin ediyoruz. Şu an her şey kontrol altında bir sıkıntı yok. Yer müsaadelerini aldık, alanı kurduk ve açılış gününü bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Borussia Dortmund takımının maç yaptığı Signal Iduna Park Stadyumu'na 700 metre mesafedeki Remydamm'a kurulan festival alanı, ramazan boyunca her gün 18.00 - 24.00 saatlerinde açık olacak.

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu

Türkiye, Dönem Başkanlığını üstlenecek

Türkiye, Dönem Başkanlığını üstlenecek

İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

Kılıçdaroğlu'na YSK tepkisi

Kılıçdaroğlu'na YSK tepkisi

MLKP'li terörist FETÖ'cülerle yakalandı

MLKP'li terörist FETÖ'cülerle yakalandı

ABD'den Rusya'ya uyarı: Askeri operasyon düzenlenmesin

ABD'den Rusya'ya uyarı: Askeri operasyon düzenlenmesin

Almanya'da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı

Almanya'da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı
 

POPÜLER HABERLER

Moskova´daki DEAŞ operasyonu saniye saniye kaydedildi

Moskova´daki DEAŞ operasyonu saniye saniye kaydedildi

Büyüleyici fotoğraflarıyla dünyanın en iyi plajları

Büyüleyici fotoğraflarıyla dünyanın en iyi plajları

Ünlü isimlerden Dilber Ay mesajları

Ünlü isimlerden Dilber Ay mesajları

Yürek burkan görüntü: Gözyaşları içinde ayrıldılar...

Yürek burkan görüntü: Gözyaşları içinde ayrıldılar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA