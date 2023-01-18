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Dünya

Almanya'da Saarland Başbakanı Rehlinger, ziyaret ettiği caminin olumlu rolüne dikkati çekti

Almanya'nın Saarland Eyaleti Başbakanı Anke Rehlinger, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Völklingen Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
Almanya'da Saarland Başbakanı Rehlinger, ziyaret ettiği caminin olumlu rolüne dikkati çekti
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Völklingen Belediye Başkanı Christiane Blatt ve eyalet milletvekili Stephanie Meiser ile camiyi ziyaret eden Başbakan Rehlinger, topluma yönelik güzel projeler üreten ve güzel çalışmalar yapan camiyi ziyaret etmenin kendisi için de memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Camilerin buradaki toplumun bir parçası olduğunu vurgulayan Rehlinger, şunları kaydetti:

"Caminiz sadece ibadet yapılan bir yer değil, sosyal faaliyetlerin de çok çok ileri düzeyde olduğu bir kuruluş. Bunun için de sizleri tebrik ediyorum. Bu toplumun bir parçası olduğunuzu, topluma kapalı olmadığınızı gösteriyorsunuz. Ümit ediyorum ki sizin bu yaptığınız faaliyetler diğer derneklere yol gösterir, ışık tutar."

Rehlinger, bu kadar güzel işler yapan derneğin kendisine zaman ayırdığını bilmek, görmek ve yerinde tespit etmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Herkes için zaman önemli ama sizin yaptıklarınızı gördükten sonra sizin zamanınızın daha önemli olduğunu gördüm. Bu kıymetli zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim." dedi.

Völklingen DİTİB Selimiye Camisi Dernek Başkanı Kamuran Başpınar ise günün anısına Başbakan Rehlinger'e, kendi resminin işlendiği çini tabak takdim etti.

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