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Dünya

Almanya'da sağlık harcamaları rekor kırdı

Almanya'da sağlık sektörü harcamaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk yılında 2019'a göre yüzde 6,5 artarak 440,6 milyar avroya ulaştı.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 14:26 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 14:26
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sağlık harcamalarına ilişkin 2020 verilerini duyurdu.

Buna göre, ülkede sağlık harcaması Kovid-19 salgınının ilk yılı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 440,6 milyar avroya ulaştı.

Sağlık harcamalarının salgında 26,8 milyar avro artarak bu konudaki istatistiklerin tutulmaya başladığı 1992'den beri en yüksek seviyesine ulaşması dikkati çekti.

Destatis, salgınla ilgili harcamaların, 2020'de sağlık harcamalarına büyük etki yaptığını vurguladı.

2020'de her bir Alman vatandaşı için ortalama 5 bin 298 avro harcama yapılarak, 1992'den beri ilk defa 5 bin avro sınırı geçildi.

2019'da bu harcama 4 bin 944 avro olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede sağlık harcamaları ilk defa 1998'de 200 milyar avro, 2012'de ise 300 milyar avro ve 2019'da 400 milyar avro sınırını aşmıştı.

Sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı da 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artarak yüzde 13,1 oldu.

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