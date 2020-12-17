Almanya'nın sağlık sistemi alarm vermeye devam ediyor: Hastanelerde yatak sıkıntısı başladı

AA 17 Aralık 2020 Perşembe 17:32 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:33

Brandenburg eyaleti Sağlık Bakanı Ursula Nonnemacher, Potsdam kentinde yaptığı açıklamada, eyaletteki hastanelerde yaşanan yatak sıkıntısından dolayı Kovid-19 hastalarının kabul edilmesi konusunda başka eyaletlerden yardım istediklerini söyledi.

Nonnemacher, Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalayıcı’dan Brandenburg eyaletindeki 50 Kovid-19 hastasının Berlin’deki hastanelere nakledilmesini istediklerini belirterek, bu hastaların yoğun bakımda bulunmadığını ifade etti.

Brandenburg eyaletinin güneyindeki bazı bölgelerin Kovid-19 salgını sebebiyle acil durum ilan etmenin eşiğinde olduğunu vurgulayan Nonnemacher, Saksonya-Anhalt eyaletinden de hastaları kabul etmesi için ricada bulunacağını söyledi.

Nonnemacher, Brandenburg eyaletinde 879 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gördüğü, bunların 159’unun yoğun bakımda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer de eyaletteki hastanelerin kapasitenin sınırına geldiğini belirtti.

Koruma önlemlerinin hastanelerdeki çalışmayı zorlaştırdığını vurgulayan Kretmschmer, sağlık çalışanlarının Kovid-19’a yakalanması veya karantinada bulunmaları sebebiyle sağlık personeli sıkıntısının yaşandığını dile getirdi.

Saksonya’daki Bergland Kliniği Direktörü Mathias Mengel de internet sitesi t-online'a yaptığı açıklamada, hastanede tedavi imkanı bulunmayan hastaların başka hastanelere nakledildiğini belirterek, "Son günlerde, kime oksijen verileceğine veya kime verilmeyeceğine karar vermek zorunda kaldığımız bazı durumlar vardı." ifadesini kullandı.

Bakımı sağlanamayan hastaları başka hastanelere nakletmeye çalıştıkları bilgisini paylaşan Mengel, bazı hastanelerin yeni hasta kabul etmediklerini söyledi.

Ülke basınında yer alan haberlerde ayrıca, Hamburg eyaletinde 581 yoğun bakım yatağından 91’nin boş olduğu, bazı hastanelerde solunum cihazı olan yoğun bakım yatağının kalmadığı aktarıldı.

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya’da Kovid-19 vaka sayılarının artması sebebiyle hastanelerdeki durumun kötüleşeceğini belirterek, yoğun bakım ünitelerinin dolması durumunda kaynak sıkıntısından dolayı hangi hastaya öncelikle yardım edileceğine ilişkin karar verme durumlarının giderek artacağını söyledi.

Montgomery, "Ne yazık ki bu kararlar tek başına doktorlar tarafından verilecek çünkü politikacılar bizi burada yarı yolda bıraktı." değerIendirmesinde bulundu.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 kişinin daha yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Böylelikle Kovid-19 sebebiyle yoğun bakıma alınanların sayısının toplam 4 bin 856'ya çıktığı aktarılan açıklamada, bunların 2 bin 774’ünün solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Almanya’da toplam 22 bin 452 kişinin yoğun bakımda bulunduğu, boş yoğun bakım yatağı sayısının da 4 bin 650 olduğu kaydedildi.