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Dünya

Almanya'da Saksonyalı ayrılıkçılar terör örgütü üyesi 8 kişiye gözaltı

Almanya'da 'Saksonyalı ayrılıkçılar' adlı terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

AA5 Kasım 2024 Salı 12:18 - Güncelleme:
Almanya'da Saksonyalı ayrılıkçılar terör örgütü üyesi 8 kişiye gözaltı
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Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Saksonyalı ayrılıkçılar" adlı terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kurt H, Karl K, Kevin M, Hans-Georg P, Kevin R, Jörg S, Jörn S. ve Norman T. adlı kişilerin gözaltına alındıkları ve 450 polisin görev aldığı operasyonda Avusturya dahil 20 mülkte aramaların devam ettiği bilgisi verildi. Söz konusu kişilerin Leipzig, Dresden ve Polonya'da gözaltına alındıkları kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu terör örgütü üyelerinin Almanya'nın özgür ve demokratik temel düzenini reddettikleri, doğudaki eyaletlerde Nasyonal Sosyalizm modelinde bir devlet ve toplum kurmayı amaçladıkları, buna karşı çıkacak olanları da gerekirse etnik temizlik yoluyla bölgeden uzaklaştırmayı hedefledikleri ifade edildi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü üyelerinin silah eğitimi alarak askeri teçhizat temin etmiş olmalarının bunların ne kadar tehlikeli olduklarını gösterdiğini belirtti.

Faeser, "Güvenlik makamlarımız aşırı sağcı militanlardan oluşan bir başka şüpheli terörist grubu daha çökertmiştir. Bu, Anayasayı Koruma Teşkilatının istihbaratı ve Federal Kriminal Dairesinin kapsamlı soruşturmaları sayesinde mümkün olan çok önemli bir soruşturma başarısıdır. Görev alan 450 kadar polis memuruna da teşekkür etmek isterim. Böylece güvenlik makamlarımız, silahlı güçle halkımıza ve devletimize saldırmak için X gününün (Kıyamet) özlemini çeken sağcı teröristlerin darbe planlarını erken bir aşamada engellemiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

  • almanya
  • Saksonyalı ayrılıkçılar
  • terör operasyonu

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