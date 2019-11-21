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Almanya’da saldırıya uğrayan 65 yaşındaki Türk kadın yaralandı

Almanya’nın Hannover kentinde bir Türk kadının saldırıya uğradığı bildirildi.

  • AA
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Hannover Polis Sözcüsü Philipp Hasse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Kurt-Schumacher Caddesi'ndeki "Hauptbahnhof" tramvay durağında 65 yaşındaki Türk kadının 36 yaşındaki bir Çekya vatandaşı tarafından itilerek yere düşürüldüğünü belirtti.

Kadının yaralandığını ifade eden Hasse, saldırganın olay yerine gelen polis tarafından kimliğinin tespit edildiğini söyledi.

Yabancı düşmanı bir saldırı olup olmadığını henüz söylemeyeceğini kaydeden Hasse, olayla ilgili saldırgan hakkında "kasten adam yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı, konunun Hannover Savcılığına intikal edeceği bilgisini paylaştı.

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