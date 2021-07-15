İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2021 Perşembe / 5 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,585
  • EURO
    10,1833
  • ALTIN
    505.613
  • BIST100
    1367.25
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da sel nedeniyle 6 binanın çökmesi sonucu 30 kişi aranıyor
Dünya

Almanya'da sel nedeniyle 6 binanın çökmesi sonucu 30 kişi aranıyor

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü ve 30 kişinin ise arandığı bildirildi.

AA15 Temmuz 2021 Perşembe 09:05 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 09:05
ABONE OL

Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin bünyesinde bulunan SWR'nin haberinde, Adenau şehri yakınlarında Schuld kasabasında 6 binanın çöktüğü belirtildi.

30 kişinin arandığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, 25 binanın daha çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Bitburg-Plüm bölgesin de de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edilen haberde, Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.