İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2023 Cumartesi / 12 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8793
  • EURO
    29,6611
  • ALTIN
    1693.14
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Almanya'da silahlı saldırı: 3 ölü

Almanya'nın Ausburg kenti yakınlarındaki Langweid bölgesinde 64 yaşındaki kişi, oturduğu binada yaşayan 3 komşusunu silahla öldürdü, diğer binadaki 2 kişiyi ağır yaraladı.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:02 - Güncelleme:
Almanya'da silahlı saldırı: 3 ölü
ABONE OL

Polis tarafından yapılan açıklamada, Schubert Caddesi'ndeki binada dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda, 49 ve 72 yaşlarında iki kadın ile 52 yaşındaki erkeğin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırganın daha sonra Hochvogel Caddesi'nde diğer binaya gittiği ve ateşli silahla 32 ve 44 yaşındaki iki kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırganın ve ölenlerin aynı binada oturduğu aktarılan açıklamada, ilk edinilen bilgilere göre, olayın komşular arasındaki mahalle anlaşmazlığından kaynaklandığının sanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının ardından aracıyla olay yerinden ayrılan 64 yaşındaki zanlının, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

  • silahlı saldırı
  • komşu cinayeti
  • almanya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.