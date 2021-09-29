Almanya'da skandal! Başörtülü kadının oy kullanmasına izin verilmedi

TRT Haber 29 Eylül 2021 Çarşamba 08:32 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 08:32

Almanya'da, Anayasa ile güvence altına alınmış inanç hürriyeti ve oy kullanma hakkı, pazar günü yapılan seçimlerde ortaya çıkan bir skandalla yara aldı.

BAŞÖRTÜLÜ KADINA OY KULLANDIRMADILAR

TRT Haber'in haberine göre, Genç bir kadının, başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

Olay, Köln yakınlarındaki Bergheim kasabasında yaşandı. Seçim görevlileri, 21 yaşındaki genç kadının başörtülü olduğu için oy kullanmasına izin vermedi.

Karara gerekçe olarak, kadının başörtüsü ile "Burka kanununu" ihlal etmesi gösterildi. Bunun üzerine genç kadın başörtüsünü çıkarmak istemedi ve seçim salonunu terk etti.

BELEDİYEYE ŞİKAYET ETTİLER

Arkadaşlarının Bergheim Belediyesine haber verilmesi sonrasında sorun aşıldı.

Genç kadın ikinci kez geldiği seçim merkezinde oyunu kullanabildi.

Müslüman kadına, her şeyin bir "yanlış anlaşılma" olduğu, görevlilerin başörtüsü takma ile "burka yasağını" birbirine karıştırdıkları aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Bu durumda olan başka başörtülü seçmenler olduğu belirtilirken, genç kadın Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu'na başvurdu.

Kentin belediye başkanı da kendisinden özür diledi ve yüz yüze görüşmek isteğini iletti.