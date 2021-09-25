Almanya'da skandal! TV kanalı günler önceden seçim sonuçlarını gösterdi, ortalık karıştı

star.com.tr 25 Eylül 2021 Cumartesi 09:58 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 09:58

Alman televizyon kanalı ARD yayınında, henüz gerçekleşmemiş olan tarihi seçimin öngörülen sonuçlarını yayınlandı.



Almanlar Pazar günü yeni bir parlamento seçimine hazırlanırken, kanal ekranın alt kısmında merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve onun Bavyera kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) muhafazakar ittifakını az farkla yendi.

Alman parlamentosundaki koltuklar için iki ana rakip olan taraflar, sırasıyla oyların % 22,7'sini ve % 22,1'ini aldı.

Liberal Hür Demokrat Parti (FDP) %13,2 ile üçüncü oldu. Bu tahminlere göre, Federal Meclis'teki üçüncü en büyük parti olarak düzen karşıtı Almanya İçin Alternatif'in (AfD) yerini alacak.

Solun (Die Linke) oyların yaklaşık %5'ini aldığını gösterdikten sonra, kanal görünüşe göre bu gafını yakaladığı için Yeşiller'in oyunu göstermeden kayıt kayboldu.

Popüler bir bilgi yarışması sırasında ortaya çıkan rakamlar ve hem sosyal medya hem de siyaset gündeminde tepkilere neden oldu.

Partilerden gelen açıklamalar üzerine, ARD yayın için özür dileyerek bunun bir test yayını olduğunu ve yanlışlıkla yayına girdiğini ileri sürdü.

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