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Dünya

Almanya'da SPD'nin eş genel başkanlığına Klingbeil ve Esken aday olacak

Almanya'da, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) aralık ayında yapılacak genel kurulda eş genel başkanlığına Lars Klingbeil ve Saskia Esken'in aday olacağı bildirildi.

AA8 Kasım 2021 Pazartesi 15:31 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:31
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Daha önce görevinden ayrılacağını duyuran, partinin Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, partinin yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Toplantıda, aralıkta düzenlenecek genel kurulda parti yönetimine kimin aday gösterileceğinin ele alındığı bilgisini paylaşan Walter-Borjans, eş genel başkanlık için Genel Sekreter Lars Klingbeil ile mevcut Eş Başkan Saskia Esken'in önerildiğini aktardı.

Walter-Borjans, Klingbeil ve Esken'in, genel kurulda eş genel başkanlık için aday gösterilmelerinin, yönetim kurulunda oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Ülkede 26 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerde yüzde 25,7 oranında oy alarak birinci çıkan SPD'nin genel kurul toplantısı, 10-12 Aralık'ta Berlin'de düzenlenecek.

SPD, seçimlerin ardından Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon kurma görüşmelerini sürdürüyor.

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