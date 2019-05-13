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Almanya'da şüpheli ölümler zinciri

Almanya'nın Passau kentindeki pansiyonda ölü bulunan kişinin evinden iki ceset çıktı. Birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen iki olayda ölü sayısı 5'e yükseldi

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 Almanya'nın güneydoğu sınırındaki Passau kentindeki pansiyonda önceki gün 2'si kadın 3 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından bu kişilerden birinin evinde 2 ceset daha bulundu.

Passau'daki pansiyonda "kundaklı yay" olarak bilinen arbaletten çıkan okla öldüğü anlaşılan 30 yaşındaki kişinin Aşağı Saksonya'nın Wittengen kentindeki evinde yapılan aramada 2 kişinin daha cesediyle karşılaşıldı. 

Savcılığın da doğruladığı olayda Wittengen'deki cesetlerin 2 kadına ait olduğu belirlendi.

Böylece birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen iki olayda ölü sayısı biri erkek 4'ü kadın olmak üzere 5'e yükseldi.

Alman medyasındaki haberlerde de Passau'da ölü bulunan 53 yaşındaki erkeğin Rheinland Pfalz eyaletinde ikametinin olduğu ve avcılık sertifikasına sahip bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma derinleştirilirken intihar olasılığı da araştırılıyor.

Ölüm nedenlerinin otopsiden sonra netleşeceği öğrenildi.

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