Almanya´da taksicilerden `Uber´ protestosu Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Dortmund ve Berlin gibi büyük kentlerinde, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren `Uber´ gibi özel şirketlerin faaliyetlerine tepki gösteren taksi şoförleri sokağa çıkarak eylem yaptı.