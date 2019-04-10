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Almanya´da taksicilerden `Uber´ protestosu

Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Dortmund ve Berlin gibi büyük kentlerinde, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren `Uber´ gibi özel şirketlerin faaliyetlerine tepki gösteren taksi şoförleri sokağa çıkarak eylem yaptı.

  • DHA
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Köln'deki Gummersbacher Caddesinden yola çıkan yaklaşık 700 taksici, konvoy halinde şehir merkezinden geçerek, Kanal Caddesinde toplandı. Sarı yelek giyen taksicilerin, araçlarına  `Taksi şoförleri vergi ödüyor, ya Uber?´, `Taksiler tarifeye bağlı, ya Uber?´ gibi sloganalar içeren döviz astığı görüldü. Taksi şoförlerinin iki saatten fazla süren eyleminden şehir merkezindeki araç trafiği olumsuz etkilendiği belirtildi.
 

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