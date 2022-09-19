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Dünya

Almanya'da terör örgütü PKK üyesine dava açıldı

Almanya'nın Koblenz kentinde, terör örgütü PKK üyesi Özgür A. hakkında örgüte üyelik ve yöneticilik suçlamasıyla dava açıldı.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 20:17 - Güncelleme:
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Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişi hakkında terör örgütü PKK'ya üye olmak suçlamasıyla Koblenz'de dava açıldığı bildirildi.

Özgür A'nın Mayıs 2018'den beri PKK kadrosunda bulunduğu aktarılan açıklamada, zanlının çeşitli dönemlerde Hamburg, Berlin, Saarland, Rheinland-Pfalz'da sözde bölge sorumlusu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu kişinin ağırlıklı olarak örgüt için "bağış paralarının" toplanmasını takip ettiği, özellikle Berlin'de bizzat potansiyel bağışçıların ödeme yapmalarını sağladığı aktarıldı.

Zanlının aynı zamanda örgütte organizasyon, personel ve propaganda işlerinin koordinasyonundan sorumlu olduğu, bölge sorumlusu olarak da kendisine bağlı olanlara talimat verdiği ve gelişmeler hakkında onlardan bilgi aldığı belirtilen açıklamada, Özgür A'nın örgütün sözde Avrupa sorumlularına da rapor verdiği kaydedildi.

Özgür A'nın 29 Nisan'da Bremen'de yakalandığı ve tutuklu olarak yargılandığı öğrenildi.

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