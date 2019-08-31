Almanya'da TIR, motosikletli grubu biçti: 4 ölü
Almanya´da bir TIR, köprü altında yağmurun dinmesini bekleyen motosikletli grubun arasına daldı. Kazada 4 motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
- DHA
Kaza, Leipzig şehrine yakın A9 otoyolunda dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
Berlin´e seyahat eden bir grup motosikletli, aniden başlayan sağanak yağış sonrası bir köprünün altına girdi. Yağmurun dinmesini bekleyen motosikletli gruba, hızla gelen bir TIR çarptı. Kazada 4 motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken; TIR'da bulunan 3 kişi de yaralandı.
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