İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2022 Cuma / 4 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5413
  • EURO
    17,7537
  • ALTIN
    988.959
  • BIST100
    2600.59
Dünya

Almanya'da tren kazası: 3 ölü

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Garmisch-Partenkirchen beldesi yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre, en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

AA3 Haziran 2022 Cuma 15:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Polis sözcüsü tarafından yerel basına yapılan açıklamada, kazada en az 3 kişinin öldüğü belirtildi.

İki katlı trenin kısmen raydan çıkması sonucu çok sayıda yaralının olduğu kaza sonrası bölgeden geçen 4 şeritli bir otoyolun tamamen kapatılarak, kazazedelerin taşınması için tahsis edildiği kaydedildi.

Avusturya'nın Tirol şehrinden üç kurtarma helikopterinin de yer aldığı çok sayıda kurtarma ekibinin görev yaptığı bölgede kazanın nedeni henüz açıklanmazken, kazanın meydana geldiği Münih bağlantılı demir yolu hattının tamamen kapatıldığı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.