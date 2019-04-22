Almanya'da Türk işçilerin de çalıştığı fabrikada korkutan yangın

Ren Vesftalya Eyaletine (KRV) bağlı Hamm şehrinde, WDI demir çelik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda Türk işçinin de çalıştığı fabrika yangın büyüyor. İlk belirlemelere göre, yangına müdahale etmek isteyen 3 işçi yaralandı. Yangın nedeniyle şehrin üzerinde yoğun dumanlar oluştu. İtfaiye ekipleri fabrika çevresindeki evlerde yaşayanların pencereleri kapatması uyarısında bulunurken, yangına müdahale için çevre şehirlerden de yardım istendi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.