AA 10 Şubat 2022 Perşembe 07:50 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 08:42

Berlin polisinden yapılan açıklamada, tramvayda 17 yaşındaki genç kız ile 3'ü kadın 6 kişilik bir grup arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, 6 kişiyi maske takmaları gerektiği konusunda uyaran gencin ırkçı hakarete uğradığı ifade edildi.

Greifswalder Strasse İstasyonu'nda tramvaydan indikten sonra genç kızın saldırıya uğradığı, yüzüne yumruk darbesi aldığı, tekmelendiği ve saçlarından çekildiği bilgisi paylaşıldı.



Saldırganların olay yerinden kaçtığı, hastaneye kaldırılan genç kızın olayı videoya aldığı kaydedildi.

Bir polis memurunun videodaki bir saldırganı daha önceki bir olaydan tanıdığı ve saldırganlardan üçünün bir birahanede gözaltına alındığı belirtildi.

Alkollü olduğu anlaşılan zanlıların, kimliklerinin tespit edilmesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve tanıkların arandığını açıkladı.

- "BİRÇOK KEZ KAFAMA VURDULAR"

Öte yandan sosyal medyadan paylaştığı videoyla saldırıyı anlatan Dilan Sözeri, yabancı olduğu için saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırganların kendisine "pis yabancı" ve "geldiğin yere geri git" diye hakaret ettiğini aktaran Sözeri, "Birçok kez kafama vurdular, ayaklarıma tekme attılar. Yüzüme tekme atmak istedikleri için yere düşmemi istediler. Bu yüzden ayaklarıma vurdular." ifadesini kullandı.



Sözeri, istasyonunun kalabalık olmasına rağmen kimsenin kendisine yardım etmediğinden şikayet etti.

Alman basınını da eleştiren Sözeri, medyada olayın maske tartışması olarak yansıdığı ve ırkçı saldırı olarak görülmediğini söyledi.

Sözeri, "Basın bana başka seçenek bırakmadığı, gerçekleri çarpıttığı ve hakkımda yalanlar yaydığı için kamuoyuna böyle hitap etmem lazım." dedi.

Hastanede bulunduğunu belirten Sözeri, beyin travması geçirdiğini ve vücudunda ağır yaralar bulunduğunu kaydetti.