Hürriyet 19 Ekim 2021 Salı 07:42 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 07:42

Irkçı parti AfD yanlıları, Almanya parlamentosu başkanlığı için ismi geçen Türk kadın vekil Aydan Özoğuz'a karşı sosyal medyada linç kampanyası başlattı.

AfD ve destekçilerinin sosyal medyadaki paylaşımlarını takip eden "Die Insider" adlı platform, Aydan Özoğuz'a yönelik hakaretleri bir araya getirerek tehlikeye dikkat çekti. Aydan Özoğuz'un isminin meclis başkanlığına geçtiğini ilk olarak Der Tagesspiegel gazetesi gündeme getirmişti.

'SİLAHLI MÜCADELE'

Haberin yayınlanmasından sonra aşırı sağcılar, sosyal medyada Özoğuz'a yönelik hakaretlere başladı.

Hürriyet'in haberine göre, AfD'li bir takipçi, "Bizi silahlı mücadeleye zorluyorlar" diye yazdı. Bir başka AfD destekçisi ise Aydan Özoğuz'a, "Bunu tuvalet temizlikçi olarak bile çalıştırmam" diye hakaret etti. Bir başka takipçi ise "Anadolulu çöl çiçeği hâlâ ortalıkta mı" diye yazdı.

HEDEF OLMUŞTU

Aydan Özoğuz, daha önce de AfD'lilerin hedefi olmuştu. Özoğuz, 2017'de yaptığı, "Alman öncü kültür" taleplerine yönelik eleştirisi nedeniyle daha önce de AfD'li üst düzey yöneticiler tarafından tehdit edilmişti.

Eski AfD Genel Başkanı Alexander Gauland, 2017'de Eischfeld kentinde katıldığı bir seçim kampanyasında Aydan Özoğuz'un ismini vermeden, "Onu Eichsfeld'e davet edin ve sonra ona özellikle Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. Bundan sonra bir daha buraya gelmeyecektir ve Tanrıya şükürler olsun ki onu Anadolu'da imha edeceğiz" demişti.

WELT DE TAŞ KOYDU

Ancak Aydan Özoğuz'un isminin meclis başkanlığı için gündeme gelmesi sadece aşırı sağcıları rahatsız etmedi.

Haftalık "Welt am Sonntag" gazetesi "Tutku (hırs) - uçurum" başlıklı haberinde, 2009 yılında Gazze Şeridi'nde yaşanan olayları protesto etmek için Hamburg'da düzenlenen gösteriye Aydan Özoğuz'un da katıldığına yer verdi.

Gösteride Hizbullah flamalarının taşındığı, İsrail karşıtı sloganlar atıldığı ve bazı göstericilerin Hitler selamı verdiği yer alan haberde, "Bu gösteride 12 yıl sonra Federal Meclis Başkanı olma olasılığı bulunan bir kadın da vardı. SPD'den Aydan Özoğuz gösteriye katıldığını Welt am Sonntag'a teyit etti" denildi.

SPD, YEŞİLLER VE FDP KOALİSYONA YAKIN

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in "trafik lambası koalisyonu" oluşturması yolu açıldı.

Geçen hafta cuma günü "kırmızı-sarı-yeşil" koalisyon görüşmelerinin başlamasına onay veren SPD'nin ardından Yeşiller'in geçen pazar günü düzenlenen "küçük kurultayında" delegelerin hemen hemen hepsinin desteğiyle olası ortaklığa "evet" denildi. FDP Merkez Karar Yürütme Kurulu da dün koalisyon görüşmelerine başlanmasını karara bağladı

Bazı konularda hâlâ ciddi görüş ayrılığı yaşansa da ortak bir noktaya uzlaşılıp Noel'e (24 Aralık) kadar "üçlü koalisyon"un kurulmasına kesin gözüyle bakıldığı görüşü ağırlık kazandı.

Başbakan Angela Merkel'in yerine geçmesi beklenen SPD'li Olaf Scholz, "Hükümeti Noel'e kadar kurarız" derken, FDP lideri Christian Lindner, Yeşiller'in eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck de işbirliğine yönelik mesajlar verdi.