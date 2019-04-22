Almanya'da üç Türk genci trafik kazasında hayatını kaybetti

Marl polisi tarafından yapılan açıklamada, dün sabah saat 06.13'te Victoria Caddesi'nde meydana gelen kazada araçta bulunan Sefer Baş, Melih Bekmezci ve Can Nico Demir'in yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yaşları 19 ve 21 olan gençlerin bulunduğu aracın bilinmeyen bir sebeple virajı alamayarak yolun kenarındaki sokak lambası direğine çarptığı belirtildi. Polis, kazada araçta sıkışan gençlerin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.