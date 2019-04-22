14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8333
  • 6,5587
  • 239.841
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'da üç Türk genci trafik kazasında hayatını kaybetti

Almanya'nın Recklinghausen kenti yakınlarındaki Marl kasabasında meydana gelen trafik kazasında 3 Türk gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marl polisi tarafından yapılan açıklamada, dün sabah saat 06.13'te Victoria Caddesi'nde meydana gelen kazada araçta bulunan Sefer Baş, Melih Bekmezci ve Can Nico Demir'in yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yaşları 19 ve 21 olan gençlerin bulunduğu aracın bilinmeyen bir sebeple virajı alamayarak yolun kenarındaki sokak lambası direğine çarptığı belirtildi. Polis, kazada araçta sıkışan gençlerin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kılıçdaroğlu´na şehit cenazesinde saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk halkı bu araçları tercih ediyor

Türk halkı bu araçları tercih ediyor

Yer: Diyarbakır... Böyle yakaladı

Yer: Diyarbakır... Böyle yakaladı

Almanya'da üç Türk gençten kahreden haber

Almanya'da üç Türk gençten kahreden haber

Sebze ve meyvede Ramazan bereketi

Sebze ve meyvede Ramazan bereketi

Türk-Japon çift arasında çocuğa şiddet davası

Türk-Japon çift arasında çocuğa şiddet davası

Acı olay... Düğünden dönen aile büyük şok yaşadı

Acı olay... Düğünden dönen aile büyük şok yaşadı

'Dolandırıldım' diye polise gitti, film gibi olay ortaya çıktı

'Dolandırıldım' diye polise gitti, film gibi olay ortaya çıktı

Aracını satıp birlik kurdu; Paraya para demiyor

Aracını satıp birlik kurdu; Paraya para demiyor
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu´na şehit cenazesinde saldırı

Kılıçdaroğlu´na şehit cenazesinde saldırı

Dünyanın en uzun ömürlü ülkeleri

Dünyanın en uzun ömürlü ülkeleri

Görme engelli Japon'dan bir ilk!

Görme engelli Japon'dan bir ilk!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA