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  • Almanya'da üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45.8 yükselerek rekor kırdı
Dünya

Almanya'da üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45.8 yükselerek rekor kırdı

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,8 yükselerek rekor kırdı. Almanya'da yıllık bazda elektrik fiyat artışı yüzde 174,9'u, doğal gazda da yüzde 209,4'ü buldu.

AA20 Eylül 2022 Salı 09:41 - Güncelleme:
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,9, 2021'in ağustos ayına kıyasla da yüzde 45,8 arttı.

Böylece Almanya'da ÜFE, kayıtların tutulmasından bu yana en yüksek artışı göstermiş oldu.

Ağustos ayında ÜFE'deki artış enerji fiyatlarından kaynaklandı.

Bu dönemde enerji fiyatları 1 ay öncesine kıyasla yüzde 20,4, 1 yıl öncesine kıyasla da yüzde 139 arttı.

Almanya'da yıllık bazda elektrik fiyat artışı yüzde 174,9'u, doğal gazda da yüzde 209,4'ü buldu.

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