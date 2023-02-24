İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2023 Cuma / 4 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8826
  • EURO
    19,9594
  • ALTIN
    1102.93
  • BIST100
    5065.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da utanç verici çağrı: Tarihi geçmiş ürünleri depremzedelere gönderin
Dünya

Almanya'da utanç verici çağrı: Tarihi geçmiş ürünleri depremzedelere gönderin

Almanya'daki Ulm Üniversite Hastanesi'nde yapılan yazılı bir duyuruda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanması çağrısı tepki çekti.

IHA24 Şubat 2023 Cuma 15:51 - Güncelleme:
Almanya'da utanç verici çağrı: Tarihi geçmiş ürünleri depremzedelere gönderin
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için yardım kampanyalarının düzenlendiği Almanya'da bir hastanede yapılan duyuru tepkilere neden oldu.

Baden Württember eyaletindeki Ulm Üniversite Hastanesi'nden yapılan yazılı bir duyuruda, deprem bölgelerine son kullanma tarihi geçmiş veya çöpe atılacak malzeme gönderilebileceği belirtildi. Yapılan duyuru Türk vatandaşların tepkisini çekerken, hastane yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.

Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yardım kampanyasının hastane tarafından düzenlenmediği kaydedilerek, "Duyuru üniversite hastanemizin resmi bir yazısı değildir. Söz konusu metin iç yazışmalardaki bir e-postadan alınmıştır. Yanlış anlaşılmadan dolayı çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise hastanenin konuyla ilgili faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Bandajlar, mide tüpleri veya sondalar gibi şu anda son kullanma tarihi geçmiş, ancak tamamen işlevsel, yüksek kaliteli ve orijinal ambalajlı malzemeler hastane istasyonlarında toplanmaktadır. Herhangi bir ilaç içermediği açıkça belirtilen bu malzemeler, kriz bölgelerine destek amaçlı bazı inisiyatiflere devrediliyor. Son kullanma tarihi geçmemiş materyaller ve hasta bakımı için gerekli olan malzemeler ise hastane tarafından üçüncü şahıslara verilemez" ifadeleri yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.