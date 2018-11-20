Almanya'da çıkan yangında Türk tamirhaneleri büyük hasar aldı
Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde, Türklere ait iş yerlerinin de bulunduğu bölgede yangın çıktı. Gece yarısı yükselmeye başlayan alevler, saatler sonra kontrol altına alınabildi.
- İHA
Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde, Türklere ait iş yerlerinin de bulunduğu bölgede yangın çıktı. Gece yarısı yükselmeye başlayan alevler itfaiyenin yoğun çalışmalarına rağmen ancak saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yangının şehir merkezi olması ise bölgede paniğe yol açtı. Yangın sonrası hasar alan binaların kullanılmaz hale geldiği kaydedildi.
Kundaklama şüphesi
Yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiyenin zamanında müdahalesi can kaybını önledi. Yangının kundaklama sonucu olabileceğinden şüphelenen polis olay hakkındaki araştırmalarına devam ediyor.
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