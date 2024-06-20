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Dünya

Almanya'da yargılanan DHKP-C'li teröriste hapis cezası

Almanya'da yargılanan DHKP-C'li terörist 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
Almanya'da yargılanan DHKP-C'li teröriste hapis cezası
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Alman basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkemenin kararında DHKP-C üyesi olduğu belirtilen 44 yaşındaki sanığın Mannheim'da sözde bölge sorumlusu olarak faaliyette bulunduğu ifade edildi.

Propaganda faaliyetleri yürüten ve örgüte eleman kazandıran sanığın terör örgütüyle yakından bağlantılı müzik grubunun konser biletlerini satarak mali destek sağladığı, hapisteki DHKP-C üyelerine para transfer ettiği belirtildi.

Kararda sanığın "yabancı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi.

Yaklaşık 9 ay süren dava kapsamında 48 duruşma yapıldı.

Karar hakkında sanık ile Stuttgart Savcılığının temyize gitme hakkı bulunuyor.

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