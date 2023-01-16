Almanya'da yaşayan gurbetçinin eşi İslam'ı seçti

Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaş Salih, Alman kadın ile evlendi. Evlilik öncesinde Müslüman olan birisinin, Müslüman olan kişi ile evlenmesi gerektiğini eşine söyledi. Eşi de bu teklifi kabul ederek dinini değiştirdi. Genç çiftlerin de nikah şahitliğini AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yaptı. Bir takım gezi ve incelemeler için Almanya'da bulunan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve beraberindeki heyet Almanya'nın Aachen Ditip eyaletinde bulunan Yunun Emre Camiini de ziyaret etti. Ziyaret sırasında Nevşehirli gurbetçi vatandaş Salih'in Nikâh merasimine denk gelen Milletvekili Açıkgöz ve Belediye Savran da geç çiftlerin nikah şahitliğini yaptı. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan ve adını Rüveyda olarak değiştiren gelin, misafirlerin huzuruna türbanlı gelinlik ile çıktı. Rüveyda gelinin şahitliğini yapan Milletvekili Açıkgöz Almanya'da İslamiyet'e yönelişin artığını söyledi. Açıkgöz; "Nevşehirli kardeşimiz Salih, eşini İslamiyet'e davet etti. Gelin hanım ise Hak dine daveti kabul etti ve İslamiyet ile şereflendi. Bizlerde bu muazzam hadiseye şahittik ettik. Aramıza hoş geldin Rüveyda kardeşim" şeklinde konuştu.

Mustafa Açıkgöz İslamiyet'i seçen Rüveyda'yı balayı tatili için Kapadokya bölgesinde tatile davet etti.