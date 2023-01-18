Almanya'da yeni rezalet! Bir Türk vatandaşının daha cenazesini yaktılar

Almanya'da Abdülkadir Sargın'dan sonra yeni bir cenaze yakma skandalı ortaya çıktı. Feridun Esad vefat etti, defin için annesine mektup yazdılar. Ancak anne çoktan ölmüştü. Cevap vermeyince cenazeyi yaktılar.

Dortmund kentinde yaşayan ve evinde ölen Feridun Esad'ın (50) cesedi polis tarafından iki gün sonra bulundu. Polis, cenaze için Esad'ın 2 yıl önce ölen annesine mektup yazdı. Mektuba cevap alınamayınca cenaze yakıldı. 19 Aralık günü gerçekleşen skandal, Esad'dan arkadaşlarının haber alamaması üzerine ortaya çıktı. Arkadaşları Dortmund Belediye Meclisi Üyesi Emre Güleç'e durumu anlattı.

SORU ÖNERGESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Huckarde DİTİB Birliği Osman Gazi Camisi Başkanı da olan Güleç, duruma ilişkin belediyeye soru önergesi verdi. Sabah'ın haberine göre, Yazışmalarından sonra cenazenin yakıldığı öğrenen Güleç, "Esad'ın Dortmund'daki annesine mektup yazılmış. Cevap alınamaması ve kayıtlarda dini aidiyetini belirten ibare bulunmaması üzerine cenazeyi yakma kararı almışlar. Yetkililerin duyarsızlığı duruma sebep oldu" dedi.

ABLASI AYNI ŞEHİRDE YAŞIYOR

Güleç, "Mutlaka komşularına veya camiye hangi dine mensup olduğunu sormalıydılar ya da oturduğu bölgedeki camiye haber vermeliydiler. İsminden yabancı olduğunu anlamamaları mümkün değil. Ölmüş annesine mektup göndermek ne demek. Neden hayatta olan ve aynı şehirde yaşayan ablasına bilgi verilmedi. Olayda bir dizi ihmaller zinciri var. Güçlü şekilde tepkimizi ortaya koymalıyız" diye tepki verdi.

SARGIN DA YAKILMIŞTI

Beyin kanaması geçirdikten sonra Hannover'de hastanede ölen Konyalı Abdülkadir Sargın'ın (71) cenazesi, adli tıpta 81 yaşındaki Alman'ın cenazesi ile karıştırılmıştı. Cenaze daha sonra yakılmıştı. Aile, cenazeyi yıkayacakken cenazelerin karıştığını öğrenince adli tıp kurumuna gittiğinde cenazenin çoktan yakıldığını öğrenmişti. Sargın'ın külleri daha sonra Müslüman mezarlığına defnedilmişti.