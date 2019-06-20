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Almanya'da yerel yöneticilere ölüm tehditleri alıyorlar

Almanya'da aşırı sağcı Stephen E'nin Kassel Valisi Walter Lübcke'yi kafasına tek kurşun sıkarak öldürmesinin ardından birçok belediye başkanının aşırı sağcılardan ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

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Köln polisi 2015 yılındaki seçim kampanyasında aşırı sağcı bir kişi tarafından boynundan bıçaklanan Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'in yine ölüm tehditleri aldığını doğruladı.

Bild gazetesi de ''Belediye başkanları korku içinde'' başlıklı haberinde, Almanya'da ölüm tehditleri alan belediye başkanlarından Leipzig Büyükşehir Belediye Başkanı Burkhard Jung, Hamburg Belediye Başkanı Carola Veit, daha önce bıçaklı saldırıya uğrayan Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein ve diğer bazı belediye başkanlarının görüşlerini sayfasına taşıdı.

Haberde ayrıca Cottbus Belediye Başkanı Holger Kelch'in ''Her gün güvenliğimi düşünmek durumunda kalıyorum.'' ifadelerine yer verildi.

Federal Kriminal Dairesi de hazırladığı raporunda, geçen yıl makam sahibi kişilere yönelik bin 256 saldırı yapıldığı, bunlardan 43'ünün şiddet içerdiği belirtildi. Raporda, bin 256 saldırının 517'sinin aşırı sağ, 222'sinin ise aşırı sol tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan Brandenburg Anayasa Koruma Teşkilatının dün açıklanan raporuna göre, eyalette tespit edilen bin 675 aşırı sağcıdan bin 235'i şiddet eğilimli.

Eyalet İçişleri Bakanı Karl Heinz Schröter, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ırkçı bir Alman tarafından işlenen Lübcke cinayetine dikkati çekerek, ''Radikaller zayıf korumalı nükleer santral gibiler. Her zaman sigorta patlayabilir ve bu tür olaylara varabilir.'' dedi.

Brandenburg Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Frank Nürnberger de ''Kim NSU cinayetlerinin ardından bir daha ırkçı motifli cinayetler olmayacağına inanıyorsa, bu kişiler yanlış bilgilendirilmiştir.'' ifadesini kullandı.

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