28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya’da yılda en az 12 bin polis şiddeti gerçekleşiyor

Almanya’da Bochum Üniversitesinin polis şiddetine ilişkin yaptığı araştırmaya göre ülkede yılda en az 12 bin polis şiddeti gerçekleşiyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de yayınlanan Kontraste ve Spiegel dergisinin haberinde, Bochum Üniversitesinin polis şiddetine ilişkin yaptığı araştırmaya yer verildi. 

Araştırmayı yapan kriminolog Tobias Singelstein, yılda 12 bin polis şiddeti gerçekleştiğini ancak bunların 2 bininin savcılar tarafından takibe alınmasıyla duyulduğunu belirtti.

Bu suçların nadiren cezalandırıldığını ifade eden Singelstein, olayların yüzde 2'sinin mahkeme önüne çıktığını ve sadece yüzde 1 olayda ceza verildiğini kaydetti.

Singelstein, olayların aydınlatılmasının düşük olmasından polise ile ilişkilere zarar vermek istemeyen savcıların sorumlu olduğunu vurguladı.

Frankfurt'ta polis şiddeti

Frankfurt’taki disko Gibson'da dün akşam çıkan kavgaya müdahale eden polislerin bir kadının saçlarından çekmesi, diğer kişilere de biber gazı sıkması polis şiddetinin Almanya'da tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonucu polislerin müdahalesi büyük tepki çekti.

Frankfurt polisi yaptığı açıklamada, olayla ilgili görüntüleri ciddiye aldıklarını ancak kavgaya karışan kişilerin polise agresif tavırlar sergilediklerini ve polise saldırıda bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili görüntülerde sadece polisin müdahalesinin yer aldığı ancak polise saldıranların bulunmadığı belirtilerek, konuya ilişkin objektif olunması gerektiği kaydedildi.

Bozo uyuşturucuya geçit vermedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Düzce'deki sel felaketinden acı haber geldi! İlayda'nın cansız bedeni bulundu

Düzce'deki sel felaketinden acı haber geldi! İlayda'nın cansız bedeni bulundu

Suudi alim Selman el-Avde'ye sosyal medyadan destek yağdı

Suudi alim Selman el-Avde'ye sosyal medyadan destek yağdı

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Galatasaray, Deniz Türüç'ü bitirdi

Galatasaray, Deniz Türüç'ü bitirdi

Tüm şeritleriyle trafiğe açıldı

Tüm şeritleriyle trafiğe açıldı

'Yıl sonu itibarıyla bu 300 bini aşar'

'Yıl sonu itibarıyla bu 300 bini aşar'

İran'la gerginlikler arasında İsrail Arrow 3'ü test etti

İran'la gerginlikler arasında İsrail Arrow 3'ü test etti

Bakanlık açıkladı: Sayı 408 oldu

Bakanlık açıkladı: Sayı 408 oldu
 

POPÜLER HABERLER

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

Komşulara yasak koydular

Komşulara yasak koydular

Uçak koltuklarında yeni dönem başlıyor!

Uçak koltuklarında yeni dönem başlıyor!

Yemek hazırlarken virüslere dikkat!

Yemek hazırlarken virüslere dikkat!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA