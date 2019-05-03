24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'daki DİTİB camilerinde mukabeleler başladı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla Almanya genelindeki DİTİB'e bağlı camilerde mukabeleler başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ramazan ayının yaklaşmasıyla Almanya genelindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde mukabeleler başladı.

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından başlayan mukabelede, din görevlileri Naci Şengün, Seyfettin Erkan ve Mahir Örgüz'ün Kur'an-ı Kerim'den okuduğu bölümler cemaat tarafından ilgiyle takip edildi.

Caminin din görevlisi Şengün, Köln Merkez Camisi'nde ramazan ayı boyunca öğle namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okuyacaklarını, ilk gün cemaatin ilgisinin yoğun olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Naci Şengün, "Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Bu ayda en büyük ibadetlerden bir tanesi de mukabeledir. Ramazan ayı ayrıca Kur'an ayıdır. Malumunuz mukabele Hz. Muhammed ile Cebrail'in karşılıklı Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlamıştır. Peygamber Efendimizin bu sünnetini 14 asırdan beri camilerimizde de idrak ediliyor." diye konuştu.

İlk gün mukabeleye yoğun bir ilgi olduğuna dikkati çeken Şengün, "Mukabelemize gençler, yaşlılar, her yaştan katlım oluyor. Kur'an-ı Kerim'i zayıf ve tecvidi bozuk olanlar da bizi takip edip noksanlıklarını gideriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

 

HDP´li Remziye Tosun polisin kolunu ısırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD ile Rusya arasında 'ajan' krizi

ABD ile Rusya arasında 'ajan' krizi

Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!

Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!

MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı

MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı

'Bununla uçak gemisi batırırız'

'Bununla uçak gemisi batırırız'

Hürmüz gerginliği: Kendisinden büyük tehditlere...

Hürmüz gerginliği: Kendisinden büyük tehditlere...

FETÖ'cü Ali Sipahi Brezilya'da sorgulandı

FETÖ'cü Ali Sipahi Brezilya'da sorgulandı

Fırat'ın doğusundaki 'kongre girişimi'ne tepki

Fırat'ın doğusundaki 'kongre girişimi'ne tepki
 

POPÜLER HABERLER

E-5’de akan trafiğe aldırmadan yolun karşısına böyle geçti

E-5’de akan trafiğe aldırmadan yolun karşısına böyle geçti

Türkiye ve Azerbaycan... Nefes kesen görüntüler

Türkiye ve Azerbaycan... Nefes kesen görüntüler

Türk Atak'ı mı, Amerikan Apache mi?

Türk Atak'ı mı, Amerikan Apache mi?

İslam karşıtı söylemleriyle tanınıyordu... Protestocu genci darp etti!

İslam karşıtı söylemleriyle tanınıyordu... Protestocu genci darp etti!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA