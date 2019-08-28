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Almanya'daki gazeteciler aşırı sağcılara karşı 'koruma' istedi

Almanya'da çok sayıda gazeteci örgütü, üyelerinin aşırı sağcılara karşı korunması için İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e çağrıda bulundu.

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"Yeni Alman Medyacılar" (Neue Deutsche Medienmacher) örgütünün hazırladığı ve aralarında Almanya Gazeteciler Cemiyeti (DJV) ile Alman Gazeteciler Birliği (DJU) gibi 6 gazeteci örgütünce imzalanarak Seehofer'e gönderilen açık mektupta, aşırı sağcıların gazetecilere yönelik saldırılarına ilişkin haberlerin arttığına işaret edildi.

Basın özgürlüğünün demokrasinin temel direklerinden biri olduğu vurgulanan mektupta, "Kendini tehdit altında hisseden meslektaşlarımızın sayısı giderek artıyor. Günlük çalışmalarında nefret, düşmanlık ve tehditlerle karşılaşıyorlar. Aşırı sağcı aktörlerin elinde 'ölüm listeleri' olduğu biliniyor." ifadelerine yer verildi.

ALMAN DEVLETİNDEN ÖNLEM ALMASI İSTENDİ

Mektupta, aşırı sağcıların hazırladığı bu listelerdeki gazetecilerin güvenlik birimlerince bilgilendirilmelerine ve korunmaları gerektiğine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığına "gazetecilerin güvenliğinin sağlanması" çağrısında bulunulan mektupta, "Alman devletinden, bu meslek gurubu ve örgütlerinin güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin almasını ve gazetecilerin kendi güvenliklerini sağlamaları için tavsiyeler verilmesini talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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