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Dünya

Almanya'daki İsrail protestosuna polis müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

AA15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:35 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:35
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Birçok Filistin derneğinin çağrısıyla, İsrail'in Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için binlerce kişi, Kreuzberg semtindeki Hermannplatz Meydanında toplandı.

Göstericiler üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Kudüs Filistin'in başkenti" yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Polis, yürüyüşe geçen göstericileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle durdurdu.

Uyarılara rağmen Enfeksiyon Yasası'na aykırı davrandıklarını gerekçe gösteren polis, gruptaki birçok kişiyi gözaltına aldı.

Kalabalığı dağıtmak amacıyla zaman zaman biber gazı kullanan polisle bazı eylemciler arasında arbede yaşadı.

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