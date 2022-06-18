İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2022 Cumartesi / 19 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'daki Müslüman kadınlardan ders niteliğine etkinlik
Dünya

Almanya'daki Müslüman kadınlardan ders niteliğine etkinlik

Almanya'nın Köln ve Bergkamen kentlerinde 'Değiştirebilirsin' temasıyla düzenlenen sokak etkinliklerinde, Müslüman kadınların sokakta, iş yerinde, kurumlarda ve daha birçok alanda karşılaştığı ayrımcılıklara dikkat çekildi.

AA18 Haziran 2022 Cumartesi 23:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Tarihi Köln Katedrali önünde Almanlara ve katedrali gezen turistlere, konuya ilişkin broşür dağıtıldı, Avrupa'da son dönemde başörtülü Müslüman kadınlara yönelik artış gösteren ayrımcılık ve maruz kaldıkları İslamofobik saldırılar anlatıldı.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte, özellikle başörtüsü takan birçok Müslüman kadının, sosyal yaşamda, iş hayatında ve kurumlarda ayrımcılık ve İslamofobiden dolayı zorluklar yaşadıkları ifade edildi.

Etkinliklerin gelecek aylarda Almanya'nın çeşitli kentlerinin yanı sıra Avrupa'daki diğer ülkelerde de düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.