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  • Almanya'daki NATO hava üssünde ''potansiyel tehdit'' alarmı! İstihbarat sonrası harekete geçildi
Dünya

Almanya'daki NATO hava üssünde ''potansiyel tehdit'' alarmı! İstihbarat sonrası harekete geçildi

Almanya'daki NATO hava üssünde 'potansiyel tehdit' nedeniyle güvenlik seviyesi artırıldı.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 09:30 - Güncelleme:
Almanya'daki NATO hava üssünde ''potansiyel tehdit'' alarmı! İstihbarat sonrası harekete geçildi
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NATO, "potansiyel tehdit" teşkil eden istihbarat bilgileri dolayısıyla Almanya'nın Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesini yükseltti.

NATO AWACS'ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda "potansiyel tehdit" nedeniyle Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi.

Görevlerde yer almayan personelin tedbir amaçlı evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, "Personelimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hava üssündeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

  • NATO hava üssü
  • güvenlik seviyesi
  • tehdit

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