Almanya'daki pandanın ikiz yavrusu oldu
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir hayvanat bahçesindeki panda ikiz doğurdu.
- AA
Berlin Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, "Meng Meng" isimli pandanın ikiz yavrusu olduğu duyuruldu.
Meng Meng ve yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, yavru pandaların ağırlıklarının 136 ve 186 gram olduğu kaydedildi.
Meng Meng, Çin'den Berlin Hayvanat Bahçesine 2017'de getirilmişti.
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