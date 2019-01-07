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Almanya'daki siber saldırıda yeni gelişme: Polis baskın düzenledi

Almanya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırının ardından güvenlik güçleri bir şüphelinin evine baskın düzenledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Almanya federal polisi geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırı skandalı sonrasında Heilbronn kentinde bir eve baskın düzenledi.
 
19 yaşındaki Jan Jan Schuerlein'in evine dün baskın düzenlediğini açıklayan Alman yetkilileri, evdeki cihazlara el koyduğunu açıkladı.
 
Evine baskın düzenlenen Schuerlein'in hassas bilgilerin paylaşıldığı Twitter hesabı "0rbit" ile irtibatlı olduğu belirtildi.
 
Almanya hükumeti cuma günü yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Merkel de dahil olmak üzere yüzlerce politikacının hassas bilgilerinin siber saldırıya maruz kaldığını bildirmişti.

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