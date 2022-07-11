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Dünya

Almanya'daki ''şoksuz kesim'' yasağı nedeniyle kurbanlarını Polonya'da kestirdiler

Almanya'nın başkenti Berlin'de bazı Müslümanlar, 'şoksuz kesim'in yasak olması nedeniyle kurbanlarını Polonya'da kestirmek zorunda kaldı.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 19:56 - Güncelleme:
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Berlin'de kasaplık yapan Battal Türkmen, 550 kilometre yol katederek Polonya'daki bir çiftlikte yaklaşık 100 kurban kesimi yaptı.

Almanya'daki yasak nedeniyle Polonya'ya geldiklerini belirten Türkmen, "Almanya'da şoksuz kesim yasak. Ancak şoklu kesim yapılıyor. Kim nasıl tercih ederse. Ancak şoksuz kesim isteyen kardeşlerimiz için biz yedi yıldır Polonya'da kurbanları kesiyoruz." dedi.

Türkmen, Polonya'da kurban kestikleri yerin Berlin'e uzak olmasından dolayı birtakım zorluklar olduğunu ancak kurban etlerini sahiplerine teslim ettiklerinde tüm zorlukların unutulduğunu kaydetti.

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