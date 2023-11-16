İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6852
  • EURO
    31,1812
  • ALTIN
    1811.21
  • BIST100
    7770.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'daki Sol Parti, 10 vekilinin istifası sonrası parti meclis grubunu feshediyor
Dünya

Almanya'daki Sol Parti, 10 vekilinin istifası sonrası parti meclis grubunu feshediyor

Almanya'daki Sol Parti, 10 milletvekilinin partiden istifa etmesinin ardından, parlamento grubunu feshedeceğini açıkladı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
Almanya'daki Sol Parti, 10 vekilinin istifası sonrası parti meclis grubunu feshediyor
ABONE OL

Sol Parti, ülkenin aşırı solcu politikacılarından Sahra Wagenknecht'in de aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin istifasıyla, mecliste grup kurması için yeterli milletvekili sayısını kaybetti.

İstifaların ardından, meclis grubu için gerekli 37 milletvekili yeter sayısının altına düşen Sol Parti, 6 Aralık'ta grubunu feshedeceği bildirildi.

SOL PARTİ'NİN, 38 OLAN MİLLETVEKİLİ SAYISI, İSTİFALARIN ARDINDAN 28'E DÜŞTÜ.

Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "38 milletvekiliyle fikir ayrılığı yaşamaktansa, 28 milletvekiliyle birlikte olmak daha iyidir." dedi.

Söz konusu durumun parti için yeni bir başlangıç olacağını belirten Bartsch "Süregelen anlaşmazlıklar sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, grubun feshedilmesiyle 100 kişinin işsiz kalacağı belirtiliyor.

WAGENKNECHT'İN PARTİDEN İSTİFASI

Wagenknecht, partiden istifasının ardından yeni bir parti kuracağını açıklamıştı.

Uzun zamandan beri Sol Parti yönetimiyle görüş ayrılığı yaşayan Wagenknecht ve kendisiyle hareket edenlerin teşkilatlanma faaliyetlerini bitirdikten sonra ocakta fiilen partiyi kuracakları ve Haziran 2024'te yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayı hedefledikleri aktarılmıştı.

2021 seçimlerinde yalnızca yüzde 4,9 oy alan parti, parlamentodaki tüm koltuklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.